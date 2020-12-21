تراجع مؤشرات الأسهم اليابانية في الجلسة الصباحية

أنهت الأسهم اليابانية جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الاثنين على تراجع وخسر مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 79ر159 نقطة، أو 60ر0% ، ليصل إلى 60ر26603 نقطة مع نهاية الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش) كما هبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 59ر11 نقطة، أو 65ر0% ، ليصل إلى 65ر1781 نقطة.