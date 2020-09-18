سياسي هندي صاحب فكرة العلاج بالطين للوقاية من كورونا يصاب بالفيروس

أصيب سياسي هندي بفيروس كورونا، بعد أسبوعين من تصويره أثناء جلوسه في بركة من الطين وينفح المحار، حيث أدعى أن تلك العلاجات الطبيعية تقى من الوباء، ورغما من القيام بذلك إلا انه أصيب بالوباء، وفقا لجريدة الديلى ميل البريطانية. ذكرت وسائل الإعلام المحلية الهندية، أن سوخبير سينج جونابوريا ، النائب عن ولاية راجاستان الشمالية ، كان من بين 24 نائبا ثبتت إصابتهم بالفيروس في 14 سبتمبر الماضى .

وأوضح التقرير، نشر "جونابوريا" مقطع "فيديو" عبر صفحته بموقع فيس بوك، كان جالسا في الصين وينفخ في قوقعة، وكان أن تلك العلاجات الطبيعية يكتسب منها المرء حصانة من الوباء .

وأشارالتقرير، أن الهند تجاوز فيها عدد المصابين بفيروس كورونا 5 ملايين حالة إصابة، بالإضافة إلى 97894 حالة بين عشية وضحاها أمس الأربعاء، وهو أكبر ارتفاع في يوم واحد حتى الآن، بينما كان النائب جاونابوريا من بين 24 نائبا هنديا ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا مع خروج تفشي المرض في البلاد عن نطاق السيطرة، بالإضافة إلى أكثر من 83 ألف حالة وفاة حتى الأن واستطرد اللتقرير، أن الهند استغرقت 11 يومًا فقط للانتقال من 4 ملايين حالة إلى 5 ملايين حالة، مما يعني أن لديها الآن أسرع انتشار للفيروس في أي بلد في العالم.

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