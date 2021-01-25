رئيس الوزراء البريطاني يحث بايدن على إبرام اتفاق تجاري جديد

أكد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، في اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس السبت أنه حريص على إبرام اتفاق تجاري جديد بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، والدفع من أجل إبرام اتفاق تجاري جديد.وبحسب بيان صدر عن مقر رئاسة الوزراء البريطانية، فإن الاتصال تطرق للاستجابة العالمية لجائحة كورونا، وكذلك إعلان إدارة بايدن هذا الأسبوع أن الولايات المتحدة ستعود للانضمام إلى اتفاق باريس للمناخ ومنظمة الصحة العالمية.وإبرام اتفاقية تجارية جديدة بين الحليفين القديمين له أولوية أكبر لدى جونسون مقارنة ببايدن.وقالت جينيفر ساكي، الناطقة باسم البيت الأبيض الجمعة، إن الإدارة لم تضع جدولا زمنيا لإبرام اتفاق تجاري جديد، حيث ينصب اهتمام بايدن بشكل كبير أولا على السيطرة على جائحة كورونا، والضغط على الكونغرس لتمرير خطة الرئيس لتخفيف أثر تداعيات الجائحة بتكلفة 1.9 تريليون دولار.

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