بايدن وماكرون يبحثان هاتفياً تعزيز التنسيق بين البلدين بشأن الملفات الدولية

أجرى الرئيس الأمريكي جو بايدن اتصالاً هاتفياً، بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بحثا خلاله تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتنسيق العمل بشأن الملفات الدولية.وأفاد بيان للبيت الأبيض إن بايدن أراد "التعبير عن رغبته في تعزيز العلاقات الثنائية مع أقدم حليف للولايات المتحدة".وأضاف البيان أن الرئيسين "اتفقا على العمل معًا بشأن أولويات السياسة الخارجية المشتركة وعلى التنسيق الوثيق بين البلدين من خلال المنظمات متعددة الأطراف، في مواجهة التحديات المشتركة مثل تغير المناخ، وفيروس كورونا، والانتعاش الاقتصادي العالمي".وشدد بايدن خلال الاتصال على التزامه بتعزيز العلاقات عبر الأطلنطي، وذلك من خلال الشراكة القائمة في حلف الناتو وعلاقات الولايات المتحدة مع الاتحاد الأوروبي.