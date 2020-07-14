كورونا يفترس الهنود ويحصد 28 ألف حالة إصابة جديدة في يوم

أعلنت وزارة الصحة ورعاية الأسرة في الهند، اليوم الثلاثاء، أن الدولة أكدت أكثر من 28 ألف حالة إصابة جديدة بـ فيروس كورونا خلال 24 ساعة، وبلغ إجمالي عدد المصابين 906752، فيما بلغ عدد الوفيات من المرض 23727، مع تسجيل 553 حالة وفاة جديدة في غضون نفس اليوم ولا تزال ولاية ماهاراشترا المركزية بالهند مع وجود 260924 حالة مؤكدة هي المنطقة الأكثر تضررا، وتليها ولاية تاميل نادو الجنوبية، مع 142.798 حالة، ومنطقة العاصمة الوطنية دلهي، مع 113.740 حالة في اليوم السابق، سجلت الهند 28700 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد وتأتي الهند في المرتبة الثالثة من حيث عدد حالات الإصابة بـ كوفيد 19 المؤكدة بعد الولايات المتحدة والبرازيل.

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