تسجيل 1781 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الهند

سجلت الهند خلال الـ24 ساعة الماضية، 1781 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليترفع إجمالي الإصابات إلى 849 ألفا و553 حالة وأوضحت وزارة الصحة الهندية في بيان لها، أن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 22 ألفا و674 حالة، وذلك بعد تسجيل 34 حالة وفاة جديدة، فيما بلغت حالات التعافي إلى 534 ألفا و621 حالة حتى الآن.

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