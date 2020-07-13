تسجيل 2769 إصابة و69 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في باكستان
آخر تحديث GMT13:35:30
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبار » أخبار عالمية

تسجيل 2769 إصابة و69 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في باكستان

العرب اليوم -

العرب اليوم - تسجيل 2769 إصابة و69 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في باكستان

فيروس كورونا
إسلام آباد - العرب اليوم

أعلنت باكستان تسجيل 2769 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، و69 حالة وفاة وأوضح المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أنه بعد إعلان هذه الحصيلة بلغ إجمالي عدد المصابين بالفيروس في عموم البلاد 251625 حالة، ووصل إجمالي الضحايا إلى 5266 حالة وفاة، كما بلغ إجمالي عدد المتعافين 161917 شخصا، وتوجد 1837 حالة في وضع حرج.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

باكستان تسجل 2521 إصابة جديدة بفيروس كورونا

باكستان تسجيل 2691 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أخبار عالمية
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

تسجيل 2769 إصابة و69 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في باكستان تسجيل 2769 إصابة و69 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في باكستان



أخبار ذات صلة

GMT 08:39 2020 الثلاثاء ,14 تموز / يوليو

روسيا تسجل 6248 إصابة جديدة بفيروس كورونا
العرب اليوم - روسيا تسجل 6248 إصابة جديدة بفيروس كورونا

GMT 07:32 2020 الثلاثاء ,14 تموز / يوليو

كورونا يفترس الهنود ويحصد 28 ألف حالة إصابة جديدة في يوم
العرب اليوم - كورونا يفترس الهنود ويحصد 28 ألف حالة إصابة جديدة في يوم

GMT 22:23 2020 الإثنين ,13 تموز / يوليو

تعرف على الدول التي تعرض جنسيتها للبيع بأسعار مخفضة
العرب اليوم - تعرف على الدول التي تعرض جنسيتها للبيع بأسعار مخفضة

GMT 15:16 2020 الإثنين ,13 تموز / يوليو

قدرات ترامب العقلية تصدم الأطباء بعد خضوعه للفحص
العرب اليوم - قدرات ترامب العقلية تصدم الأطباء بعد خضوعه للفحص

GMT 14:38 2020 الإثنين ,13 تموز / يوليو

أوكرانيا تسجل 612 إصابة جديدة بفيروس كورونا
العرب اليوم - أوكرانيا تسجل 612 إصابة جديدة بفيروس كورونا

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

اختارت فستانًا من قماش الكتان باللون البيج

ميغان ماركل في شكل جديد وناعم بعد غياب دام شهرين

لندن ـ العرب اليوم

حاول دوق ودوقة ساسكس حماية نفسيهما من الشمس وفيروس "كورونا" في أحدث إطلالة لهما في بيفرلي هيلز- كاليفورنيا، وهما يستقلان سيارتهما في محطة للوقود برفقة فريق أمنيّ خاص بهما، فيما لم يشاهد معهما إبنهما آرتشي. اختارت ميغان ماركل بعد غياب دام شهرين الإطلالة بفستان من قماش الكتان linen باللون البيج الكريمي فضفاض تميّز بقصته غير المتساوية عند الطرف فجاء قصيراً من الأمام وأطول من الخلف. ونسّقت معه حذاء بكعب مسطّح من مجموعة Sam Edelman، وزيّنت اللوك بقبعة كبيرة من القش من تصميم Janessa Leone، ونظارات سوداء بزجاجات داكنة، وكمامة للوقاية من فيروس كورونا. وأكملت ميغان اللوك بحقيبة كروس باللون الأسود. وللمرة الأولى زيّنت ميغان معصمها بما يبدو حسب الصور انه ساعة ذهبية، ومن الناحية الجمالية، لم يظهر من ميغان سوى شعرها الأسود الذي أسدلته على كتفيه...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 03:15 2020 الثلاثاء ,14 تموز / يوليو

أفضل نصائح الخبراء لاختيار ألوان ملابس تناسب البشرة السمراء
العرب اليوم - أفضل نصائح الخبراء لاختيار ألوان ملابس تناسب البشرة السمراء

GMT 08:24 2020 الثلاثاء ,14 تموز / يوليو

تقرير يرصد أجمل وجهات سياحية في تلايلاند لعطلة 2020
العرب اليوم - تقرير يرصد أجمل وجهات سياحية في تلايلاند لعطلة 2020

GMT 09:21 2020 الثلاثاء ,14 تموز / يوليو

أبرز ديكورات الجلسات الخارجية المتميّزة بالطابع البوهيمي
العرب اليوم - أبرز ديكورات الجلسات الخارجية المتميّزة بالطابع البوهيمي

GMT 09:09 2020 الثلاثاء ,14 تموز / يوليو

وزير الخارجية المصري سامح شكري يؤكّد أن مفاوضات سد النهضة لم تأتِ بنتيجة
العرب اليوم - وزير الخارجية المصري سامح شكري يؤكّد أن مفاوضات سد النهضة لم تأتِ بنتيجة

GMT 09:02 2020 الثلاثاء ,14 تموز / يوليو

أزمة دبلوماسية بين لندن وواشنطن بسبب اعتقال صحفي بريطاني
العرب اليوم - أزمة دبلوماسية بين لندن وواشنطن بسبب اعتقال صحفي بريطاني

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 02:28 2020 الإثنين ,13 تموز / يوليو

حقيقة وصية رجاء الجداوي بتوزيع ثروتها على الشعب المصري
العرب اليوم - حقيقة وصية رجاء الجداوي بتوزيع ثروتها على الشعب المصري

GMT 12:20 2016 الجمعة ,22 تموز / يوليو

جنون المداعبة الجنسية للرجل
العرب اليوم - جنون المداعبة الجنسية للرجل

GMT 19:57 2020 الأربعاء ,08 تموز / يوليو

إليك تكلفة عملية هروب كارلوس غصن الأسطورية من اليابان إلى لبنان
العرب اليوم - إليك تكلفة عملية هروب كارلوس غصن الأسطورية من اليابان إلى لبنان

GMT 05:04 2020 الخميس ,02 تموز / يوليو

مسؤولة أميركية تحدد مدة تعافي الاقتصاد من آثار "كورونا"
العرب اليوم - مسؤولة أميركية تحدد مدة تعافي الاقتصاد من آثار "كورونا"

GMT 00:51 2020 الخميس ,02 تموز / يوليو

إليك أفضل الوجهات السياحية في "البحر الأحمر" لعطلة مميزة بالشواطئ الساحرة
العرب اليوم - إليك أفضل الوجهات السياحية في "البحر الأحمر" لعطلة مميزة بالشواطئ الساحرة

GMT 10:13 2020 الثلاثاء ,23 حزيران / يونيو

"ناسا" تموّل أبحاثا للعثور على "حياة ذكية" في الفضاء
العرب اليوم - "ناسا" تموّل أبحاثا للعثور على "حياة ذكية" في الفضاء

GMT 07:48 2020 الثلاثاء ,23 حزيران / يونيو

كروم يعتمد على ميزة جديدة بنظام ويندوز 10 لتقليل استهلاك الرامات
العرب اليوم - كروم يعتمد على ميزة جديدة بنظام ويندوز 10 لتقليل استهلاك الرامات

GMT 11:20 2020 الثلاثاء ,23 حزيران / يونيو

ناسا تحذر من 5 كويكبات أخرى تقترب من الأرض
العرب اليوم - ناسا تحذر من 5 كويكبات أخرى تقترب من الأرض

GMT 13:35 2018 الثلاثاء ,27 شباط / فبراير

أسباب الإفرازات المهبلية بعد عملية الجماع و الاتصال الجنسي
العرب اليوم - أسباب الإفرازات المهبلية بعد عملية الجماع و الاتصال الجنسي

GMT 03:34 2018 الخميس ,08 آذار/ مارس

تناول فيتامين "K2" يساعد في علاج هشاشة العظام
العرب اليوم - تناول فيتامين "K2" يساعد في علاج هشاشة العظام

GMT 09:00 2016 الأحد ,31 تموز / يوليو

كيف تعرف أن زوجتك تمارس العادة السرية ؟
العرب اليوم - كيف تعرف أن زوجتك تمارس العادة السرية ؟

GMT 13:54 2014 الثلاثاء ,29 تموز / يوليو

عبارات حماسية فعالة تحفزك لأداء تمارين اللياقة
العرب اليوم - عبارات حماسية فعالة تحفزك لأداء تمارين اللياقة

GMT 03:02 2020 الخميس ,09 تموز / يوليو

السعودية تقدم التويجري لمنصب مدير منظمة التجارة العالمية
العرب اليوم - السعودية تقدم التويجري لمنصب مدير منظمة التجارة العالمية

GMT 01:33 2020 الخميس ,09 تموز / يوليو

تعرف على النشاطات السياحية التي يمكن القيام بها في قبرص
العرب اليوم - تعرف على النشاطات السياحية التي يمكن القيام بها في قبرص

GMT 20:22 2020 الثلاثاء ,24 آذار/ مارس

ضوابط عمل الصحافيين والإعلاميين المصريين خلال فترة الحظر
العرب اليوم - ضوابط عمل الصحافيين والإعلاميين المصريين خلال فترة الحظر
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab