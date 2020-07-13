تسجيل 2769 إصابة و69 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في باكستان

أعلنت باكستان تسجيل 2769 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، و69 حالة وفاة وأوضح المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أنه بعد إعلان هذه الحصيلة بلغ إجمالي عدد المصابين بالفيروس في عموم البلاد 251625 حالة، ووصل إجمالي الضحايا إلى 5266 حالة وفاة، كما بلغ إجمالي عدد المتعافين 161917 شخصا، وتوجد 1837 حالة في وضع حرج.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

باكستان تسجل 2521 إصابة جديدة بفيروس كورونا

باكستان تسجيل 2691 إصابة جديدة بفيروس كورونا