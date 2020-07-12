باكستان تسجل 2521 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت باكستان عن تسجيل 2521 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد " كوفيد - 19" خلال الساعات الأربع وعشرين الماضية، و74 حالة وفاة وأوضح المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس بلغ 248865 حالة، فيما بلغ إجمالي الضحايا 5197 حالة وفاة، وعدد المتعافين 156700 شخصاً، و 2118 حالة في وضع حرج .

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