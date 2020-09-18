إصابات كورونا في العالم تتجاوز حاجز الـ30 مليون حالة

تجاوزت حصيلة الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد في العالم، اليوم الخميس، حاجز الـ30 مليون حالة، مع استمرار انتشار المرض بوتيرة مستقرة.وأظهر إحصاء لوكالة "رويترز" أن الإصابات بفيروس كورونا في العالم تجاوزت 30 مليون حالة مما يشير إلى عدم وجود أي بوادر على تباطؤ تفشي الجائحة.والهند، التي تجاوز فيها عدد الإصابات حاجز الـ5 ملايين بينها 84 ألف وفاة، محط الاهتمام حاليا باعتبارها أحدث بؤرة للتفشي، حيث تسجل البلاد أكثر من 90 ألف حالة يوميا، على الرغم من أن أمريكا الشمالية والجنوبية تمثلان معا ما يقرب من نصف الحالات العالمية.

ولا تزال الولايات المتحدة الأولى عالميا من حيث عدد الإصابات بنحو 6.65 مليون حالة وكذلك من حيث حصيلة الوفيات بواقع 197 ألف شخص.وتعتبر البرازيل الدولة الـ3 في قائمة الإصابات بـ4.43 مليون حالة، والثانية من حيث الوفيات جراء فيروس كورونا بنحو 134 ألف وفاة.ووصلت أعداد الحالات اليومية الجديدة عالميا إلى مستويات قياسية في الأيام القليلة الماضية، كما اقتربت الوفيات من المليون مع اشتعال السباق الدولي لتطوير لقاح وتسويقه.وتشير معطيات منظمة الصحة العالمية إلى أن عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد يفوق بـ5 مرات على الحصيلة السنوية لحالات مرض الإنفلونزا الخطيرة والذي يودي عادة بحياة 290 ألفا إلى 650 ألف شخص كل عام

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