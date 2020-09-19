ايران تؤكد وقوع انفجار شرق العاصمة طهران

أكد نائب حاكم طهران للشؤون العسكرية والأمنية، وقوع انفجار شرق العاصمة الإيرانية ليل يوم الخميس الماضي.وقال المسؤول الإيراني في لقاء مع موقع نادي المراسلين الشباب إن الانفجار ناجم عن تدريبات عسكرية جرت في تلك المنطقة، مؤكدا عدم ورود تقارير بشأن أي خسائر بشرية أو مادية.

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