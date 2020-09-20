الولايات المتحدة تعلن استئناف العقوبات الدولية ضد إيران

رغم معارضة واسعة داخل الأمم المتحدة، أعلنت الولايات المتحدة من جانب واحد أمس السبت عن استئناف كافة العقوبات الدولية ضد إيران التي تم تجميدها بموجب الاتفاق النووي.

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