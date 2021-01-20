إسرائيل تؤكّد أن زيادة إصابات الحوامل بكورونا قد تكون على صلة بالطفرة البريطانية

سجلت إسرائيل في الفترة الأخيرة زيادة في عدد الإصابات بفيروس كورونا لدى النساء الحوامل، فيما يرجح الخبراء أنها قد تكون على صلة بالطفرة البريطانية الجديدة للفيروس. وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" بأن منظمات الرعاية الصحية في إسرائيل أعلنت يوم الثلاثاء أن حملة التطعيم الوطنية ضد الفيروس ستتسع لتشمل النساء الحوامل اعتبارا من مساء اليوم أو غدا الأربعاء. وقالت المنظمات إنها تلقت في الآونة الأخيرة طلبات عديدة من النساء الحوامل الراغبات في تلقي اللقاح، وذلك على خلفية الارتفاع في عدد الحوامل اللواتي تم نقلهن إلى المستشفيات على إثر إصابتهن بفيروس كورونا.

وأفادت قناة i24NEWS الإسرائيلية بأن 10 حوامل مصابات بفيروس كورونا دخلن المستشفيات بحالة خطيرة يوم الثلاثاء. وقال مدير مستشفى شنايدر للأمومة البروفسور أرنون ويسنيتزر إن "هذه الموجة أقوى وأشد من السابقة، وهي تؤثر على النساء الحوامل الشابات أيضا". كما أشارت البروفسورة غاليا راهاف في حديث لـ"يديعوت أحرونوت" إلى أنه خلال الموجات السابقة لم يتم تسجيل مثل هذا العدد من النساء المصابات في يوم واحد، مضيفة أن "ذلك قد يكون على صلة بالسلالة المتحورة ونحن سندرس الأمر". واعتبرت أنه من الضروري إعادة النظر في سياسات التطعيم، التي كانت تستثني النساء الحوامل.

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