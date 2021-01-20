البرازيل تسجل 1192 وفاة و62094 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية عن تسجيل 1192 وفاة و62094 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة. وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي، أن إجمالي عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في البلاد وصل إلى 211491، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 8573864.

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