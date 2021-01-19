البرازيل تؤكد أن تفشي كورونا في ماناوس ليس مرتبطا بأي طفرة جديدة

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية أن تفشي فيروس كورونا في مدينة ماناوس الأمازونية لا يمت بصلة لأي طفرة جديدة للفيروس. وقال وزير الصحة البرازيلي إدواردو بازويلو: "تفشي فيروس كورونا في مدينة ماناوس الأمازونية لم يكن مرتبطا بطفرة جديدة من الفيروس، بل هو نفس الفيروس الذي تسبب بالموجة الأولى من المرض". وتصدرت ماناوس عناوين الصحف في الأيام الأخيرة بسبب ارتفاع معدل الوفيات بكورونا، ونقص أسطوانات الأوكسجين للمرضى الذين يعانون من حالات حرجة.

قد يهمك ايضا:

بريطانيا تؤكد نقود جهدا عالميا لإيصال لقاحات كورونا إلى البلدان الفقيرة

المغرب تسجل أول حالة إصابة مؤكدة بالسلالة المتحورة لفيروس كورونا