مصر تسجل 899 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت مصر خلال الساعات الـ 24 الماضية 899 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) و58 حالة وفاة , ليرتفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس إلى 158174 إصابة.

وأشارت وزارة الصحة المصرية في بيان اليوم إلى أن إجمالي عدد حالات الشفاء بلغ 124094 حالة ،فيما وصل مجموع الوفيات إلى 8696 وفاة.