برلماني فنلندي أعلن أن قرار البرلمان الأوروبي بشأن روسيا يحتوي على فقرات لا تتوافق مع موقف فنلندا

قال عضو البرلمان الفنلندي أيرو هينالوما، إن قرار البرلمان الأوروبي بشأن المدون الروسي أليسكي نافالني، الذي صدر أمس، يحتوي على فقرات لا تتوافق مع موقف فنلندا.وأضاف هينالوما، الذي يمثل الحزب الديمقراطي الاجتماعي الفنلندي الحاكم وامتنع مع اثنين آخرين من الأعضاء الفنلنديين في البرلمان الأوروبي عن التصويت: "هناك العديد من المطالب التي لا تدعمها فنلندا، وأنا لا أؤيدها بنفسي. هناك مطالبة بعزل كامل لروسيا، من الواضح أن الخط الفنلندي هو عكس ذلك. وفقا للموقف الفنلندي، يجب مواصلة الحوار البراغماتي، كل طرف يعرب عن وجهة نظره والبحث معها عن الحلول في إطار التعاون الدولي. خط فنلندا هو خط التواصل البناء".

وأوضح البرلماني، أنه لم يصوت ضد القرار، بل امتنع عن التصويت، لأنه يعتبر صحيحا المطالبة، التحقيق في ما حدث لنافالني.ووفقا له، يجب مناقشة العقوبات، فقط بعد تحقيق مستقل، ووفقا لرد فعل روسيا على ذلك.وكان البرلمان الأوروبي قد دعا في وقت سابق، إلى تجميد مشروع خط أنابيب الغاز الروسي "السيل الشمالي 2" ووضع نظام جديد لفرض عقوبات على موسكو، على خلفية التسميم المزعوم لأليكسي نافالني.وصوت لصالح القرار، أمس الخميس، 532 نائبا في البرلمان الأوروبي، مقابل 84 ضد القرار، مع امتناع 72 آخرين عن التصويت.

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