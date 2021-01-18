مصر تسجل 55 وفاة و878 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت وزارة الصحة المصرية يوم الاثنين 878 إصابة جديدة بفيروس كورونا و55 وفاة وذلك مقابل 890 إصابة و56 وفاة يوم الأحد. وقال خالد مجاهد المتحدث باسم الوزارة إن "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الاثنين هو 157275 حالة. وأضاف أن عدد الوفيات بالفيروس ارتفع إلى 8638 حالة. وأشار أيضا إلى أن عدد من تعافوا من الفيروس في البلاد بلغ 123491 حالة.

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