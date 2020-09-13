تثبيت الحكم على مهربي آثار لإسبانيا فى مصر

رفضت محكمة النقض المعنية في مصر اليوم الأحد، الطعن المقدم من مدانين اثنين في قضية تهريب آثار إلى إسبانيا، وأيدت الحكم الصادر بسجنهما ثلاث سنوات.وكانت محكمة جنايات دمياط قضت على المتهمين بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما.يذكر أن جمارك الصادر بدمياط أحبطت في 2009 تهريب واحدة من أكبر شحنات الآثار إلى إسبانيا، ضمت 388 قطعة أثرية في تجاويف قطع أثاث.

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