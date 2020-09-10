مقتل شخصين وإصابة 3 بانفجار مستودع للذخيرة في الأردن

أكد الأمن الأردني مقتل شخصين وإصابة 3 آخرين جراء انفجار في منطقة الغباوي بمحافظة الزرقاء شمال شرقي العاصمة عمان.وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن "بلاغا ورد لمديرية شرطة محافظة الزرقاء حول انفجار قنبلة من مخلفات الأمن الداخلي في منطقة الغباوي حيث نتجت عن الحادث وفاتان وثلاث إصابات أسعفوا للمستشفى وهم قيد العلاج".وأضاف أن السلطات قد بدأت بالتحقيق في الحادث.وأشارت وسائل إعلام أردنية إلى أن الانفجار وقع في مستودع للذخيرة بالمنطقة المذكورة.

قد يهمك أيضا:

الأمن الأردنى يفك خيوط 5 جرائم قيدت ضد مجهول منذ سنوات

الشرطة الأردنية تشتبك مع محتجين حاولوا اقتحام نقابة المعلمين