الريسي قال القضية الفلسطينية هي قضية الفرص الضائعة ومعاهدة السلام تعيدها لبؤرة الاهتمام

من واشنطن محمد جلال الريسي المدير التنفيذي لوكالة أنباء الإمارات " وام" في حديث مع موقع RT .

السؤال الأول:

ما هو أهم شيء ستجنيه دولة الامارات من اتفاق السلام مع إسرائيل وكيف يتم استثماره للفائدة القصوى ؟

ان دولة الامارات عندما اتخذت قرارها بتوقيع معاهدة السلام مع اسرائيل اتخذته وفقا لرؤيتها الاستراتيجية لواقع التحولات في المنطقة .

السؤال الثاني:

رئيس وزراء إسرائيل قال بكلمته أمس ، القوة هي من جلبت السلام لإسرائيل، هل مورست عليكم ضغوط معينة من أجل ربما المضي بهذه الاتفاقيات لا سيما وان الجانب الاسرائيلي يحاول التهرب وحتى التنصل من مسألة وقف الضم ؟

كما سبق وأعلنت الامارات فان قرارها نابع من مصلحتها الوطنية ومن رؤيتها للتغيرات الجيوسياسية والاقتصادية .

والقول بان ضغوطا مورست على الامارات هو من قبيل الهراء .

لماذا برأيك تمارس علينا ضغوط .

برايي القضية الفلسطينية هي قضية " الفرص الضائعة" وان توقيع معاهدة السلام يعيد القضية الى بؤرة الاهتمام .

لقد نجحنا في وقف الضم الذي كان من شأنه كما اشار معالي الدكتور انور قرقاش وزير الدولة للشىون الخارجية ان يهدد حل الدولتين .

السؤال الثالث:

نتانياهو قال إن هذه الاتفاقيات رائعة لأنها

( سلام مقابل السلام ) أي دون إعادة أراض أو تقديم تنازلات .. هذا الشيء اعتبره البعض ظاهرة ستستند إليها تل أبيب في محادثاتها مع بقية العرب ، أي (سلام مقابل السلام) وهذا ما وضعهم بموقف أصعب من حيث حقهم باسترجاع أرضهم المحتلة من قبل إسرائيل.. كيف ترون هذا الامر من وجهة النظر الاماراتية وهل سيكون لابوظبي بحكم علاقاتها مع الدولة العبرية دور وسيط لمساعدة بقية العرب؟

تؤكد بنود معاهدة السلام بين الامارات واسرائيل على تحقيق الاستقرار والازدهار في المنطقة .وبطبيعة الحال فان ذلك لن يتحقق بتأجيج الصراعات وزرع الفتن .

الهدف هو تحقيق الاستقرار والازدهار لشعوب المنطقة ووأد الفكر المتطرف . الامارات عندما اتخذت قرارها ليس بغرض ان تكون وسيطا ولكنها بحكم موقعها باستطاعتها مساعدة الفلسطينيين .ولعل وقف الضم من بين اهم الطرق للمساعدة

السؤال الرابع:

كيف يؤثر هذا الاتفاق في الوضع بمنطقة الخليج عامة وخاصة في الشأن الايراني وها سيكون هناك تعاون استراتيجي في هذه المسألة؟ الرئيس روحاني اتهم اليوم الامارات بإعطاء قواعد لاسرائيل في المنطقة وحذر من تحمل المنامة وابوظبي مغبة ما سيحصل.. كيف تعلقون ؟

ان مباشرة العلاقات الدبلوماسية مع دولة ما قرار سيادي تتخذه الدولة وفقا لمصالحها الوطنية .

ومعاهدة السلام مع اسرائيل ليست موجهة ضد احد فما تم الإعلان عنه هو مباشرة علاقات ثنائية وليس تحالفا موجها ضد دولة ما .

اننا كدولة ذات سيادة نمارس حقنا في هذا الصدد .

ان معاهدة السلام هدفها الأسمى تحقيق استقرار وازدهار منطقة ظلت ومازالت تعاني من الاضطرابات والحروب .منطقة يشكل الشباب فيها النسبة العظمى من سكانها .هؤلاء بحاجة الى إطلاق طاقاتهم الكامنة عبر مشروعات كبيرة وواعدة تستوعبهم وليس عبر غلق الافق امامهم .

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