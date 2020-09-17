أثارت أغنية إماراتية تحتفي بالتطبيع مع إسرائيل، تم بثها اليوم الخميس، على موقع "يوتيوب" ومواقع التواصل الاجتماعي، جدلا واسعا بين نشطاء ومغردين.وتقول كلمات الأغنية، التي حملت عنوان "عاشت إمارات السلام":ويأتي نشر الأغنية بعد توقيع الإمارات والبحرين يوم الثلاثاء اتفاقيتي التطبيع مع إسرائيل في واشنطن برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

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