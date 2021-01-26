رئيس مجلس السيادة السوداني يلتقى نائب قائد القيادة العسكرية الأمريكية بإفريقيا

التقى رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، بالخرطوم اليوم، نائب قائد القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا "افريكوم" السفير اندرو يانغ . وجرى خلال اللقاء بحث مستقبل العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل بناء وتطوير علاقات إستراتيجية خاصة في مجال التعاون العسكرى

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