أعلن موقع "ميديا بارت" الاستقصائي الفرنسي عن عرض أولي لسلسلة أفلام وثائقية الأحد من 4 أجزاء أعدها جان بيير كانيه على قناة "فرانس 5"، تتناول 40 عاما من الصراع في العراق. وأشار معدو البرنامج إلى أنه يروي الأحداث منذ الأيام الأولى للحرب العراقية الإيرانية عام 1980 وحتى هزيمة تنظيم "داعش" عام 2017، والتي دفعت البلاد إلى الفوضى وغيرت العالم. ووصف القائمون على السلسلة الوثائقية، بأن مشاهدها تغوص في 40 عاما غيرت العالم، حيث تتداخل المصالح الدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية ويرويها أشخاص عايشوها، إما في واشنطن أو باريس أو العراق.

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