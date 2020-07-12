تسجيل 1318 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سلطنة عُمان

سجلت سلطنة عُمان خلال الـ 24 ساعة الماضية، 1318 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد وأفادت وزارة الصحة العُمانية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 56015 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 257 حالة وفاة، مشيرةً إلى إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 36098 حالة .

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