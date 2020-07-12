فلسطين تسجل 349 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت فلسطين خلال الساعات الـ 24 الماضية ، 349 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 4.458 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 37 حالة وفاة، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء وبلغت 408 حالات .

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