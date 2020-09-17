خفر السواحل التونسي يوقف مهاجرين غير شرعيين

أوقف خفر السواحل التونسي اليوم، 10 مهاجرين غير شرعيين على سواحل مدينة بنزرت شمال تونس.وأضاف بيان لوزارة الداخلية التونسية أن المهاجرين يحملون جنسيات مغاربية، وكانوا يعتزمون بلوغ السواحل الأوروبية، مشيرًا إلى أنه تم إحالتهم للنيابة العمومية من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية في حقهم.

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