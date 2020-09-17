عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصي بعد منع السلطات الإسرائيلية إغلاقه

أقدمت 3 مجموعات من المستوطنين تضم 60 مستوطنا على اقتحام المسجد الأقصي المبارك بحراسة مشددة من الشرطة الإسرائيلية، بعد رفض الأخيرة قرار مجلس الأوقاف الإسلامية بإغلاق المسجد الأقصى.وأبلغت الشرطة الإسرائيلية الأوقاف الإسلامية رفضها الإغلاق، وبأنها هي التي تقرر ذلك، وستسمح بدخول المستوطنين للأقصى.

من جهتها قررت دائرة الأوقاف الإسلامية عدم إغلاق المسجد الأقصى المبارك، بعدما تبين أن السلطات الإسرائيلية ستمسح للمستوطنين باقتحام المسجد خلال فترة الإغلاق التي كانت مقررة للأسابيع الثلاثة المقبلة.

وقال مصدر مسؤول بدائرة ومجلس الأوقاف: "بعدما تبين لنا من نية سلطات الاحتلال فتح باب المغاربة خلال أيام الإغلاق للمستوطنين لاقتحام المسجد، قررنا أن تبقى أبواب المسجد الأقصى المبارك مفتوحة، وعلى من يستطيع الوصول إليه ضمن الشروط الصحية والقانونية ".

وأضاف أن المسجد لن يغلق وأن الصلاوات ستقام فيه.وبين المصدر أن قرار تعليق دخول المصلين إلى المسجد الأقصى مرهون بانصياع "سلطات الاحتلال للقرار وعدم تمكين المستوطنين من اقتحامه، وفي حالة عدم تقيد شرطة الاحتلال بهذا القرار سيبقى المسجد مفتوحا أمام المصلين طيلة الوقت".

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