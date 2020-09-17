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منظمة الصحة العالمية تحذّر من معدلات مقلقة لانتقال عدوى كورونا في أوروبا

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العرب اليوم - منظمة الصحة العالمية تحذّر من معدلات مقلقة لانتقال عدوى كورونا في أوروبا

منظمة الصحة العالمية
جنيف ـ العرب اليوم

منظمة الصحة العالمية تحذّر من معدلات مقلقة لانتقال عدوى كورونا في أوروبا

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منظمة الصحة العالمية تحذّر من معدلات مقلقة لانتقال عدوى كورونا في أوروبا منظمة الصحة العالمية تحذّر من معدلات مقلقة لانتقال عدوى كورونا في أوروبا



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بيروت_العرب اليوم

استطاعت ستيفاني صليبا أن تلفت الأنظار بفستانھا على السجادة بمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي في دورته الـ77 المقام حاليا في إیطالیا؛ إذ أطلت الفنانة اللبنانية بجرأة متناھیة في فستان حمل توقيع المصمم اللبناني العالمي جورج حبيقة، غير مبطن، كاشف في جميع أجزائه خاصة عند منطقة الصدر، إلا أن صليبا نسقته بذكاء مع إكسسوارات وأقراط مميزة. وبمجرد أن نشرت الفنانة اللبنانية صورا عبر حسابها في إنستغرام، بإطلالتها التي اعتبرت "جریئة جدا"، طالتها العديد من الانتقادات وأثارت جدلا بشأن فستانها، فقالت إحدى المتابعات ساخرة: "ليه مغلبة حالك ولابسه"، وألمحت أخرى إلى أزمة فستان الفنانة المصرية رانيا يوسف؛ إذ علقت بقولها: "شنو هالبس الفاضح يلة ماسوو وياهة مثل ممثلة مصرية.. لو سكتون"، وكتب آخر: "لو بدون فستان استر". ويعد هذا الظ...المزيد

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