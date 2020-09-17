الهند تسجل قفزة قياسية أخرى في عدد إصابات كورونا اليومية

أظهرت بيانات من وزارة الصحة الهندية، اليوم الخميس، أن البلاد سجلت قفزة قياسية أخرى في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا، برصدها 97894 حالة في الساعات الأربع والعشرين الماضية.وبتسجيلها 5.12 مليون حالة إصابة إجمالا، تعد الهند ثاني أكثر البلدان تضررا في العالم من الفيروس، خلف الولايات المتحدة، التي يبلغ عدد حالات الإصابة فيها حوالي 6.6 مليون.

وأضافت الوزارة الهندية أن 1132 شخصا لقوا حتفهم بسبب مرض كوفيد-19 الذي يسببه الفيروس في الساعات الأربع والعشرين الماضية، مما رفع إجمالي الوفيات بسبب المرض إلى 83198.وارتفعت الوفيات قليلا بعد أن ظلت منخفضة نسبيا إلى الآن، وسجلت البلاد أكثر من ألف حالة وفاة يوميا خلال الأسبوعين الماضيين.