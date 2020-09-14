استهداف أرتال منسحبة للتحالف الدولي بعبوتين ناسفتين

أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق اليوم الاثنين، تعرض أرتال تابعة للتحالف الدولي لاستهداف جديد وسط البلاد.وورد في بيان للخلية: "تعرضت أرتال نقل معدات التحالف الدولي المنسحبة من العراق بواسطة شركات نقل عراقية وسائقي العربات من المواطنين العراقيين، اليوم لانفجار عبوتين ناسفتين".

وأضافت البيان: "العبوة الأولى كانت على الطريق السريع قرب حقول الدواجن ضمن مسؤولية شرطة الديوانية، والثانية كانت أيضا على الطريق السريع ضمن حدود مسؤولية شرطة بابل".

وأشار إلى أن "الاستهدافين لم يتسببا بأي خسائر، وقد استمرت الأرتال بالحركة نحو وجهتها".

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