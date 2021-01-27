الرئيس المصري يلتقي المبعوث الخاص لرئيس نيجيريا

التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم، المبعوث الخاص لرئيس نيجيريا السفير جوزيف كيشي الذي يزور القاهرة حاليًا. وأفاد المتحدث باسم الرئاسه المصرية السفير بسام راضي في تصريح له اليوم، بأن المبعوث النيجيري سلم الرئيس السيسي رسالة خطية من نظيره النيجيري "محمد بوهاري" تناولت عدداً من موضوعات التعاون الثنائي بين مصر ونيجيريا، خاصةً في المجالات الاقتصادية والتجارية وكذلك موضوعات مكافحة الإرهاب وسبل تعزيز المشاورات السياسية بين البلدين.

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