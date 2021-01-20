السيسي يوجه رسالة للرئيس الأوغندي عقب فوزه في الانتخابات

بعث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رسالة إلى نظيره الأوغندي يوري موسيفيني، عقب فوز الأخير بفترة رئاسية جديدة.قال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، اليوم الاثنين إن: السيسي بعث برقية تهنئة إلى موسيفيني بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية.وأوضح أن البرقية جاء فيها إنه: "لمن دواعي سروري أن أبعث إلى فخامتكم بأصدق التهاني القلبية وأطيب التمنيات بمناسبة إعادة انتخابكم رئيسا لجمهورية أوغندا".وأضافت البرقية: "إنني على يقين تام أن توليكم فترة رئاسية جديدة سوف يتيح لكم الفرصة لمواصلة رحلة العطاء والإنجازات في خدمة شعبكم الشقيق".وأعرب الرئيس المصري عن تطلعه للعمل مع نظيره الأوغندي في الأعوام المقبلة لفتح آفاق جديدة لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتحقيق الاستفادة القصوى من الإمكانات المتاحة من أجل تحقيق آمال وطموحات الشعب المصري والأوغندي. وفي الختام، أعرب السيسي عن تمنياته بالتوفيق والسداد للرئيس الأوغندي خلال الفترة الرئاسية الجديدة.وكانت السلطات الأوغندية، أعلنت يوم السبت الماضي، فوز الرئيس يوويري موسيفيني بفترة رئاسية جديدة.وقال مسئولون في لجنة الانتخابات في البلد الأفريقي، إن موسيفيني حقق فوزا حاسما في الانتخابات الرئاسية التي أجريت الخميس الماضي.

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