مصرع 16 شخصًا في صدامات في أوغندا

لقي 16 شخصًا مصرعهم في صدامات شهدتها أوغندا، على إثر احتجاجات على اعتقال المرشح للانتخابات الرئاسية المقبلة بوبي واين وأوضح قائد شرطة كمبالا موزيس كافير في تصريحات اليوم، أن الصدامات أدت أيضًا إلى إصابة نحو 45 شخصًا، مشيرًا إلى أن نحو 350 شخصًا اعتقلوا بسبب أعمال عنف ونهب وتدمير ممتلكات وتعطيل حركة المرور وسرقات وسطو مسلح خلال أعمال الشغب.

وأفاد أن الشرطة أطلقت الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع لتفريق مثيري شغب كانوا يشعلون النيران في الشوارع ويسلبون المارة ويهاجمون محلات تجارية وتشهد أوغندا حاليًا حملة انتخابية محتدمة بين النائب المعارض بوبي واين والبالغ من العمر 38 عامًا، والرئيس الحالي يوري موسفني 76 عامًا الذي يحكم البلاد منذ 1986، ومن المفترض اجراء الانتخابات الرئاسية في يناير 2021.