أعلنت وزارة الصحة المصرية عن إطلاق الموقع الإلكتروني لتلقي طلبات الراغبين في الحصول على لقاح مضاد لكورونا، بشكل تجريبي لمدة 3 ساعات. وقال مستشار وزيرة الصحة لشؤون تكنولوجيا المعلومات إيسم صلاح في تصريح لفضائية "إكسترا نيوز"، إنه تم إطلاق الموقع الإلكتروني لتلقي طلبات الراغبين في الحصول على لقاح كورونا تجريبيا لمدة 3 ساعات، مؤكدا أنه كان هناك تفاعل كبير من المواطنين مع موقع التسجيل خلال أول ساعة من البث التجريبي. وأضاف أن الموقع تلقى أكثر من 10 آلاف طلب خلال أول ساعة من إطلاقه. وأوضح أن هناك ثلاث طرق للتسجيل على الموقع، مشيرا إلى أن أول هذه الطرق التسجيل على الموقع الرسمي لتلقي اللقاح. وتابع: "غير القادرين على التعامل مع الموقع يمكنهم الاتصال على الخط الساخن وتسجيل بياناتهم، وإذا لم يتمكنوا، يستطيعون التوجه إلى أحد المستشفيات التي سوف يتم الإعلان عنها لاحقا". وأشار إلى أن المواطن سيستطيع الدخول علي الموقع لتسجيل طلب تلقي اللقاح فور إطلاق الموقع رسميا خلال الأيام المقبلة.

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