قالت الدكتورة نهي عاصم مستشار وزيرة الصحة للأبحاث، إن الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا يجب عليهم الالتزام بمواعيد تلقي الجرعات لتحقيق أكبر استفادة ونجاح للقاح، لافتة إلى أن الجرعة الثانية من اللقاح سيتم إعطاؤها لهم بعد 21 يوما من الجرعة الأولى وأضافت عاصم خلال مداخلة هاتفية في برنامج الحياة اليوم المذاع على قناة الحياة: مصر قامت بالاتفاق والتعاقد مع الكثير من الشركات المنتجة للقاح كورونا وسنحصل عليه بالتتابع فور الانتهاء من تصنيعه أو الانتهاء من الأوراق الخاصة بإجازة بعض أنواع اللقاحات في مصر وأوضحت، أن الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى ستوفر لهم وزارة الصحة الجرعة الثانية ولن يأخذ أحد جرعة واحدة فقط ولكن الجرعتين مكملتان لبعضهما.