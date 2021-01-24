البحرين تجيز الاستخدام الطارئ للقاح كوفيشيلد من أسترازينكا

وافقت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية البحرينية، الأحد، على الاستخدام الطارئ للقاح (كوفيشيلد) المضاد لفيروس كورونا (كوفيد-19) الذي تنتجه شركة (أسترازينكا) بالتعاون مع جامعة أكسفورد. وقالت الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتورة مريم عذبي الجلاهمة - وفقا لوكالة الأنباء البحرينية (بنا) - إنه تم إجراء دراسة متعمقة لكافة الوثائق التي قدمها معهد سيرام - الشركة المصنعة للقاح في الهند- والتي شملت جودة التصنيع ونتائج دراسة المناعة، مشيرةً إلى أن لقاح "كوفيشيلد"

يُعطى على جرعتين يفصل بينهما 28 يوما، وقد بينت الدراسة التي نشرتها شركة أسترازينكا أن فعالية اللقاح بعد الجرعة الثانية تصل إلى 70.42٪. وبإجازة اتخدام الطارئ للقاح كوفيشيلد؛ تكون البحرين قد أقرت ثالث استخدام طارئ للقاح في البحرين بعد لقاح شركة (سينوفارم) ولقاح شركتي (فايزر وبيونتيك).

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