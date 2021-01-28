الصفدي يبحث مع بلينكن تعزيز التعاون الثنائي

بحث وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، التعاون الثنائي بين البلدين والأمن الإقليمي.وكتب الصفدي على "تويتر": "الحوار مع بلينكن عكس متانة الشراكة الأردنية-الأمريكية الإستراتيجية والحرص على البناء عليها".وأضاف: "أتطلع للعمل معا لتعزيز الصداقة بين بلدينا وزيادة التنسيق بما يخدم هدفنا المشترك تحقيق السلام والرخاء وتعزيز الأمن والاستقرار.. شراكة تنمو".

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