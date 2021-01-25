وزير الخارجية الأردني يبحث مع نظيره الأفغاني المستجدات الإقليمية

التقى وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي اليوم مع نظيره الأفغاني محمد حنيف أتمر الذي يزور الأردن حاليا. وذكرت وكالة الانباء الاردنية انه جرى خلال اللقاء بحث سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، والتطورات المتعلقة بجهود تحقيق المصالحة والسلام في أفغانستان والمستجدات الإقليمية. وأشارت الى ان الوزيران اتفقا على تكثيف التنسيق ثنائياً وفي إطار المحافل الدولية، وخصوصاً منظمة التعاون الإسلامي.

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وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي نعمل على تطوير العلاقة مع مجلس التعاون أمنيا وسياسيا واقتصاديا