أثمرت الجهود الأمنية التي تقوم بها وزارة الداخلية المصرية في مجال قضايا التهرب الضريبي والأموال العامة عن ضبط 1671 قضية في مجال التهرب الضريبي والأموال العامة.

وجاء ضبط كل هذه القضايا على النحو التالي: 161 قضية ضرائب عامة، كشف 218 قضية تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، 202 قضية في مجال الجمارك، 11 قضية في مجال حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة، 412 قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهي، تنفيذ 441 حكما قضائيا، 206 قضايا تحر مدين ولجان فحص، وكذا ضبط 12 قضية في مجالات مكافحة جرائم ("اتجار في النقد الأجنبي"، "تحويلات مالية غير مشروعة"، "توظيف أموال"، "تهريب جمركي بضائع"، 8 قضايا في مجالات "استيلاء على المال العام"، "طلب رشوة"، "غسل أموال"، "كسب غير مشروع".. بقيمة إجمالية بلغت 1300770720 جنيها مصريا، وأخطرت مصلحة الضرائب لفحصها.

وتمكنت الداخلية في مجال مكافحة المخدرات من ضبط 1039 قضية اتجار في المواد المخدرة، وضبط خلالها 1098 متهما بحوزتهم كمية من مخدر الحشيش، وزنت 391,709 كغ، وكمية من نبات البانجو المخدر، وزنت 167205,399 كغ، وكمية من مخدر الهيروين، وزنت 19,644 كغ ، وكمية من مخدر الأستروكس، وزنت 43,217 كلغ، وكمية من مخدر الفودو، وزنت 2,419 كغ، وكمية من مخدر الأفيون، وزنت 618 غرام و38703 أقراص مخدر مختلف الأنواع.

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