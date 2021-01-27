إحباط محاولة تسلل شخص من الأراضي السورية إلى الأردنية

أحبط الجيش الأردني اليوم محاولة تسلل لشخص حاول اجتياز الساتر الحدودي من الأراضي السورية تجاه الأراضي الأردنية. وأشار الجيش في بيان اليوم، إلى أنه طُبقت قواعد الاشتباك على المتسلل، مما أدى إلى إلقاء القبض عليه وتحويله إلى الجهات الأمنية المختصة.

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