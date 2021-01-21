الجيش الأردني يحبط محاولة تسلل وتهريب مخدرات من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية

أحبط الجيش الأردني اليوم محاولة تسلل وتهريب مخدرات من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية.وأوضح الجيش في بيان له أنه تم إلقاء القبض على شخص وتحويله إلى الجهات المختصة، مضيفاً أنه تم ضبط كمية من الحشيش المخدر وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.

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