الجيش الأردني يحبط محاولة تسلل لشخص من الأراضي السورية باتجاه الأراضي الأردنية

أحبط الجيش الأردني اليوم، محاولة تسلل لشخص حاول اجتياز الساتر الحدودي من الأراضي السورية باتجاه الأراضي الأردنية.وقال الجيش في بيان صحفي، إن قوات حرس الحدود الأردنية بالمنطقة العسكرية الشمالية طبقت قواعد الاشتباك مع المتسلل، مما أدى إلى إلقاء القبض عليه وتحويله إلى الجهات الأمنية المختصة.

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