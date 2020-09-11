الحوثيون أعلنوا أن الأنظمة المهرولة نحو التطبيع ستدفع الثمن غاليا

قال المكتب السياسي لجماعة "أنصار الله" الحوثية في اليمن، إن البلدان التي تعقد اتفاقيات تطبيع مع إسرائيل، "ستدفع ثمن خيانتها" يوما ما.وفي بيان نشره موقع "المسيرة" التابع للجماعة، أعلن المكتب عن "عدم استغرابه لإعلان التطبيع بين النظام البحريني والعدو الإسرائيلي"، قائلا إن "التحاق هذا النظام علنا بقطار التطبيع تحصيل حاصل لنظام تابع يعيش تحت الوصاية الأمريكية والإسرائيلية".وأشار إلى أن "الأنظمة المهرولة نحو التطبيع لا تمثل شعوبها وستدفع يوما ثمن الخيانة بكلفة باهظة"، لافتا إلى أن "القضية الفلسطينية ارتاحت من عبء أنظمة لطالما ظلت توجه لها طعنات الغدر سرا واليوم تشهرها علنا".وجدد التأكيد على وقوفه إلى جانب الشعب البحريني "في نضاله المشروع لاستعادة كرامته وسيادة دولته والتخلص من نظام التبعية والخيانة والاستبداد".

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