مقتل 40 حوثيًا في كمين محكم للجيش اليمني في مأرب

قي 40 عنصراً من ميليشيات الحوثي الانقلابية حتفهم وجرح آخرون، الخميس، بنيران الجيش اليمني والمقاومة الشعبية وبغارات لطيران تحالف دعم الشرعية في جبهة ماهلية جنوب محافظة مأرب، شمالي شرق البلاد.وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، في بيان، إن جنود الجيش الوطني والمقاومة نفّذوا كميناً محكماً لمجاميع تابعة لميليشيات الحوثي في جبهة ماهلية.

وأسفر الكمين عن مقتل ما لا يقل عن 40 عنصراً حوثياً وسقوط العديد من الجرحى، إلى جانب خسائر أخرى في المعدات.وأضاف أن الجيش الوطني تمكن من السيطرة على المواقع التي كانت تتمركز فيها المجاميع الحوثية، فيما استهدف طيران التحالف تعزيزات حوثية كانت في طريقها إلى المنطقة.

وأسفرت الغارات عن تدمير 4 أطقم ومقتل جميع من كانوا على متنها، بحسب المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية.ونشر المركز مقطع فيديو لقوات الجيش الوطني وهي تدك معاقل ميليشيات الحوثي الانقلابية في جبهة ماهلية.



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