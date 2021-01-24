رئيس مفوضية الانتخابات الليبية يبحث مع مسؤولة بريطانية الجاهزية للانتخابات نهاية العام

بحث رئيس المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا عماد السايح اليوم مع نائبة رئيس البعثة الدبلوماسية للسفارة البريطانية في ليبيا فلور ويلسن استعدادات المفوضية للانتخابات المقبلة المقررة نهاية العام. وتناول اللقاء الاستعدادات ومستوى جاهزية المفوضية لتنفيذ الاستحقاقات الانتخابية، والوقوف على مستوى جاهزية المفوضية لتنفيذ العمليات الانتخابية، وبحث ما يمكن تقديمه من الدعم والخبرات المساندة في مجال إدارة وتنفيذ الانتخابات.

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