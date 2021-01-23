أفاد مراسلنا في العراق، اليوم السبت، بأن مواجهات عنيفة تجري بين قوات الحشد الشعبي وتنظيم "داعش" في محافظة صلاح الدين شمالي العراق. إلى ذلك أكد الحشد في بيان صحفي، أن "تعرض تنظيم داعش ما زال مستمرا حتى اللحظة على قطعاته". وأضاف، أن "منتسبي اللواء 22 في الحشد الشعبي يخوضون مواجهات عنيفة في منطقة العيث شرق صلاح الدين". وبحسب معلومات، فإن "نحو 20 مقاتلاً سقطوا بين قتيل وجريح"

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

قتيل و3 جرحي جراء تفجير تبناه "داعش" في سيناء المصرية

قوات الأمن العراقية تطلق عملية أمنية واسعة للقضاء على بقايا تنظيم "داعش " الإرهابي