خبير عسكري يكشف طريقة مثالية للقضاء على داعش في الشرق الأوسط
آخر تحديث GMT08:29:31
العرب اليوم -
العرب اليوم -
الرئيسية » آخر الأخبار

خبير عسكري يكشف طريقة "مثالية" للقضاء على "داعش" في الشرق الأوسط

العرب اليوم -

العرب اليوم - خبير عسكري يكشف طريقة "مثالية" للقضاء على "داعش" في الشرق الأوسط

تنظيم "داعش" المتطرف
دمشق - العرب اليوم

كشف خبير عسكري طريقة وصفها بـ"المثالية" للقضاء على تنظيم "داعش" الإرهابي بصورة كاملة في الشرق الأوسط.قال الخبير العسكري والمحلل السياسي الليبي، محمد الزبيدي، في تصريحات لقنوات ليبية محلية، إن الحرب ضد الإرهاب ستظل مستمرة لفترة طويلة ضد تنظيم "داعش" الإرهابي، بسبب طريقة التعامل العسكري معها.وتابع الزبيدي بقوله "مثلا الحرب ضد الإرهاب في شبه جزيرة سيناء مستمرة منذ ما يقارب 7 سنوات، وبدأت آخر أكبر العمليات العسكرية فيها، التي سميت سيناء 2018، في 9 فبراير من عام 2018 وما زالت مستمرة إلى يومنا، ورغم تحقيقها نجاحات كبيرة، إلا أنه لم تنته بسبب أن خلايا تنظيم داعش الإرهابي تعمل بشكل سري ونشط في سيناء وتهاجم بانتظام البنية التحتية".وأكمل الخبير العسكري بقوله "استمرار مواجهة داعش لسنوات عديدة في الشرق الأوسط من ضمن أسبابها أنه لا يمكن لأي تقنية أمريكية أو فرنسية أو روسية جديدة المساعدة، فالتدريب بشكل غير جيد وعدم القدرة على استخدام هذه التقنيات على النحو المنشود وعدم المشاركة في كثير من الأحيان في التدريب القتالي لوحداتهم".واستدرك بقوله "التصرف بطريقة نمطية بحيث يمكن التنبؤ بها خاصة، وأن الإرهابيين يدرسون التكتيكات جيداً، فالمواقع غير المحمية جيداً يقومون باكتشافها بسهولة ثم يختبئون ببساطة في الصحراء ويتجنبون الاشتباكات المباشرة".

وقال الزبيدي "ينبغي أن يتم تغيير العقيدة العسكرية الحالية لعدد كبير من الجيوش تركز على الأعمال العدائية واسعة النطاق، ولهذا السبب لا تحظى تكتيكات حرب العصابات باهتمام كبير فكل المناورات العسكرية تقريباً تحاكي عمليات كبرى ففي مناورات النجم الساطع المشتركة مع الأمريكيين يتم القيام بعمليات الإنزال الجوي والبحري المكثفة بانتظام وهذه المهارات ضرورية لعملية واسعة النطاق، لكن هناك مهارات مطلوبة في القتال ضد تنظيم داعش في أوكارهم، كما أن استخدام قصف الطيران على نطاق واسع ليس المطلوب، لأنه في كثير من الأحيان غير معلوم بالضبط أين يختبئ الإرهابيون في الصحراء".

وأوضح بقوله "الجيوش الحربية بحاجة إلى دعم مباشر من دول ومنظمات لها سجل حافل في محاربة داعش، ومن بين هؤلاء الشركة العسكرية الروسية الخاصة، للتعلم ببساطة كيفية قصف الإرهابيين من الجو وأيضا مواجهتهم على الأرض، خاصة أنه لا يمكن دعوة القوات الأجنبية".وأردف بقوله "لكن الاستعانة بخدمات الشركات العسكرية الخاصة ذات الخبرة الواسعة في محاربة داعش سيكون جيدا لهذه المهام بعدما أثبتت جدارتها في الصحراء السورية، في هزيمتها لمراكز القوى الرئيسية للإرهابيين قبل عدة سنوات ونقل وحداتهم والقيام بعمليات مشتركة لمكافحة الإرهاب سيحقق فائدة أكبر بكثير من مئات الملايين من الدولارات من المساعدات الأمريكية لشراء معدات عسكرية باهظة الثمن التي بدورها ستبقى بلا فائدة في القواعد العسكرية".

وكان الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، قد أعلن في وقت سابق، أنه قتل زعيم تنظيم "داعش"، خلال غارة جوية على مدينة سبها الصحراوية الجنوبية.قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي أحمد المسماري إن أبو معاذ العراقي زعيم "داعش" كان من بين تسعة مسلحين قتلوا خلال الغارة لكن لم يتم التعرف على هويته إلا بعد ذلك.وأضاف المسماري، "المعركة انتهت بالقضاء على تسعة إرهابيين واعتقال امرأتين واحدة من بنغازي تدعى سناء عبدالهادي سالم مواليد 1980 زوجة الإرهابي الداعشي عثمان العبار، الذي قتل في العملية، والمرأة الأخرى هي زوجة أمير تنظيم داعش في ليبيا، وهي مصرية وتدعى نجلاء محمود عفيفي حسين".ولفت الناطق باسم الجيش الليبي إلى اعتقال عدة أشخاص آخرين، منهم ليبيان وثلاثة سعوديين، ومصري، وسوداني، ونيجيري، وآخر من كوت ديفوار.وشدد المسماري على أن التحقيقات لم تكشف عن اسم أمير التنظيم الذي قتل ويدعى عبدالله، ولم يتم معرفة اسمه الحقيقي، حتى إن زوجته لا تعرف اسمه، وفق قوله.وكان الإعلام الحربي في ليبيا قد أعلن، الثلاثاء الماضي، مقتل عنصرين من "داعش"، أحدهما يحمل الجنسية المصرية والآخر يحمل الجنسية الأسترالية.وقال الرائد خليفة العبيدي أمر الإعلام الحربي، في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه: "الوحدات العسكرية بالكتيبة 116 مُشاة والكتيبة 160 مُشاة قامت بحسم معركة حي عبد الكافي في مدينة سبها والقضاء بالكامل على الخلية الإرهابية التابعة لتنظيم داعش، بعدما استمرت المعركة لأكثر من ستة ساعات

قد يهمك ايضا:

حفتر يتعهد بـ«طرد المحتل» التركى من ليبيا بالقوة

حفتر يخير تركيا بين "الرحيل والحرب" ويتحدث عن "مواجهة حاسمة"

آخر الأخبار
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

خبير عسكري يكشف طريقة مثالية للقضاء على داعش في الشرق الأوسط خبير عسكري يكشف طريقة مثالية للقضاء على داعش في الشرق الأوسط



أخبار ذات صلة

GMT 07:28 2021 السبت ,23 كانون الثاني / يناير

السعودية توضح موقفها من مسألة توقيع اتفاق سلام بين المملكة وإسرائيل
العرب اليوم - السعودية توضح موقفها من مسألة توقيع اتفاق سلام بين المملكة وإسرائيل

GMT 07:15 2021 السبت ,23 كانون الثاني / يناير

القوات العراقية تشن عملية "ثأر الشهداء" على خلفية تفجير بغداد
العرب اليوم - القوات العراقية تشن عملية "ثأر الشهداء" على خلفية تفجير بغداد

GMT 07:01 2021 السبت ,23 كانون الثاني / يناير

بيان شديد اللهجة من سوريا حول الغارة الإسرائيلية على حماة
العرب اليوم - بيان شديد اللهجة من سوريا حول الغارة الإسرائيلية على حماة

GMT 06:57 2021 السبت ,23 كانون الثاني / يناير

لقاء روسي ليبي يشمل نقاشات حول الوضع في ليبيا
العرب اليوم - لقاء روسي ليبي يشمل نقاشات حول الوضع في ليبيا

GMT 06:55 2021 السبت ,23 كانون الثاني / يناير

مقتل 3 مسلحين بتفجير استهدف همر أميركية قرب حقل نفطي شرقي سوريا
العرب اليوم - مقتل 3 مسلحين بتفجير استهدف همر أميركية قرب حقل نفطي شرقي سوريا

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

سيرين عبد النور بإطلالة جمالية ملفتة في أحدث ظهور لها

بيروت ـ العرب اليوم

شاركت النجمة اللبنانية سيرين عبد النور جمهورها عبر حسابها على انستغرام بأحدث مجموعة صور لها حيث ظهرت بتسريحة شعر متجددة بالكعكة المرفوعة مع المكياج السموكي الجذاب، فتعرفوا معنا على تفاصيل إطلالتها لتسلتهموا منها.الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور تحرص من خلال ظهورها في برنامج " انت مين The Masked Singer" على اختيار اطلالات جمالية متجددة مع كل حلقة، واختارت تسريحة شعر ملفتة وشبابية من خلال تخليها عن تسريحات الشعر المفرود الطويل، واتجاهها نحو تسريحة الشعر بستايل الكعكة المرفوع التي كشفت عن ملامح وجهها المنحوت بوضوح، فبدت بالتالي بوجه مصقول ومشدود، وبإطلالة أنيقة. وتفاعل الجمهور مع تسريحة شعرها المتجددة حيث تغزلوا بجمالها بينما رأى آخرون بأن تسريحات الشعر الطويل المفرود تليق أكثر بجمال نجمتهم.سيرين عبد النور التي تحولت الى م...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 04:30 2021 السبت ,23 كانون الثاني / يناير

أحدث 4 صيحات بناطيل جينز موضة ربيع 2021
العرب اليوم - أحدث 4 صيحات بناطيل جينز موضة ربيع 2021

GMT 02:28 2021 السبت ,23 كانون الثاني / يناير

"متحف الغموض" في دبي تجربة سياحية شيقة لعشاق الألغاز
العرب اليوم - "متحف الغموض" في دبي تجربة سياحية شيقة لعشاق الألغاز

GMT 02:35 2021 السبت ,23 كانون الثاني / يناير

ديكورات مطابخ عصرية بالخشب واللون الأبيض تعرف عليها
العرب اليوم - ديكورات مطابخ عصرية بالخشب واللون الأبيض تعرف عليها

GMT 08:24 2021 السبت ,23 كانون الثاني / يناير

أول دعوى قضائية كبرى تتحدى سياسة بايدن بعد يومين فقط من تنصيبه
العرب اليوم - أول دعوى قضائية كبرى تتحدى سياسة بايدن بعد يومين فقط من تنصيبه

GMT 02:25 2021 السبت ,23 كانون الثاني / يناير

"تغريدة غريبة" لمايك بومبيو تثير المزيد من التكهنات
العرب اليوم - "تغريدة غريبة" لمايك بومبيو تثير المزيد من التكهنات

GMT 12:02 2021 الجمعة ,22 كانون الثاني / يناير

مجموعة من صيحات الشراريب والأكسسوارت ونصائح بسيطة لتنسيقها بجاذبية
العرب اليوم - مجموعة من صيحات الشراريب والأكسسوارت ونصائح بسيطة لتنسيقها بجاذبية

GMT 01:42 2021 الجمعة ,22 كانون الثاني / يناير

منتزهات وحدائق سياحية في البحرين تستحق الزيارة
العرب اليوم - منتزهات وحدائق سياحية في البحرين تستحق الزيارة

GMT 06:54 2021 الجمعة ,22 كانون الثاني / يناير

ملامح ريفية في منزل عارضة الأزياء الأسترالية ميرندا كير الرومانسي
العرب اليوم - ملامح ريفية في منزل عارضة الأزياء الأسترالية ميرندا كير الرومانسي

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 00:47 2021 الإثنين ,18 كانون الثاني / يناير

قطار مصر السريع يربط السلوم ببنغازي بكلفة 23 مليار دولار
العرب اليوم - قطار مصر السريع يربط السلوم ببنغازي بكلفة 23 مليار دولار

GMT 02:48 2021 الإثنين ,18 كانون الثاني / يناير

تعرف على تأثير خطة بايدن على الأسواق الناشئة في آسيا
العرب اليوم - تعرف على تأثير خطة بايدن على الأسواق الناشئة في آسيا

GMT 14:37 2021 الإثنين ,18 كانون الثاني / يناير

شركة "فيسبوك" تعين ممثلا قانونيا لها في تركيا
العرب اليوم - شركة "فيسبوك" تعين ممثلا قانونيا لها في تركيا

GMT 01:31 2021 الإثنين ,18 كانون الثاني / يناير

10 من أفضل الأنشطة السياحية في خور دبي 2021
العرب اليوم - 10 من أفضل الأنشطة السياحية في خور دبي 2021

GMT 01:51 2021 الإثنين ,18 كانون الثاني / يناير

تعرف على سبب طرد ميسي في نهائي السوبر الإسباني
العرب اليوم - تعرف على سبب طرد ميسي في نهائي السوبر الإسباني

GMT 02:55 2021 الثلاثاء ,12 كانون الثاني / يناير

أجمل أماكن السياحة في المجر لعطلات 2021 تعرف عليها
العرب اليوم - أجمل أماكن السياحة في المجر لعطلات 2021 تعرف عليها

GMT 02:31 2021 الأربعاء ,13 كانون الثاني / يناير

أميركا تتوقع سعرًا أعلى للنفط وتراجعًا طفيفًا بإنتاجها في 2021
العرب اليوم - أميركا تتوقع سعرًا أعلى للنفط وتراجعًا طفيفًا بإنتاجها في 2021

GMT 07:54 2021 الأربعاء ,13 كانون الثاني / يناير

"جنرال موتورز" تكشف عن سيارة أجرة طائرة ذاتية القيادة
العرب اليوم - "جنرال موتورز" تكشف عن سيارة أجرة طائرة ذاتية القيادة

GMT 14:41 2015 الأحد ,22 آذار/ مارس

تعرفي على أسباب ألم الرجل اليمنى أثناء الحمل
العرب اليوم - تعرفي على أسباب ألم الرجل اليمنى أثناء الحمل

GMT 03:18 2021 الإثنين ,04 كانون الثاني / يناير

"آبل" تنتهي من اختبارات المتانة لنموذج آيفون القابل للطي
العرب اليوم - "آبل" تنتهي من اختبارات المتانة لنموذج آيفون القابل للطي

GMT 01:40 2021 الثلاثاء ,19 كانون الثاني / يناير

شركة "النصر" المصرية تكشف موعد طرح أول سيارة كهربائية في الأسواق
العرب اليوم - شركة "النصر" المصرية تكشف موعد طرح أول سيارة كهربائية في الأسواق

GMT 03:41 2021 الثلاثاء ,19 كانون الثاني / يناير

تعرف على أفضل سيارات الدفع الرباعي في 2021 SUV
العرب اليوم - تعرف على أفضل سيارات الدفع الرباعي في 2021 SUV

GMT 16:18 2019 الخميس ,04 إبريل / نيسان

تعمل جاهدًا على شق طريق جديدة وتعالج المسائل الماضية
العرب اليوم - تعمل جاهدًا على شق طريق جديدة وتعالج المسائل الماضية

GMT 14:29 2018 الثلاثاء ,27 تشرين الثاني / نوفمبر

وظيفة نظام "ECO" في السيارات وعلاقته بخفض استهلاك الوقود
العرب اليوم - وظيفة نظام "ECO" في السيارات وعلاقته بخفض استهلاك الوقود

GMT 02:45 2021 الثلاثاء ,05 كانون الثاني / يناير

مرسيدس تطلق سيارتها "سي إل أس"الجديدة والمميزة
العرب اليوم - مرسيدس تطلق سيارتها "سي إل أس"الجديدة والمميزة

GMT 02:47 2021 الإثنين ,04 كانون الثاني / يناير

"تويوتا" اليابانية تطرح الجيل الجديد من سيارة ميراي
العرب اليوم - "تويوتا" اليابانية تطرح الجيل الجديد من سيارة ميراي

GMT 09:32 2021 الإثنين ,04 كانون الثاني / يناير

تويوتا ياريس جي آر الجديدة وحش الساموراي الياباني الصغيرة
العرب اليوم - تويوتا ياريس جي آر الجديدة وحش الساموراي الياباني الصغيرة

GMT 17:23 2019 الإثنين ,09 أيلول / سبتمبر

مصرية من عائلة ثرية تفقد عذريتها على يد خطيب المسجد
العرب اليوم - مصرية من عائلة ثرية تفقد عذريتها على يد خطيب المسجد
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab