أعلنت لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب العراقي، اليوم السبت، استضافة قادة أمنيين على خلفية التفجيرين اللذين ضربا بغداد يوم الخميس الماضي.وبحسب وثيقة صادرة عن اللجنة، فإن القادة الذين ستستضيفهم، قائد عمليات بغداد، وكيل وزارة الداخلية لشؤون الاستخبارات، مدير الاستخبارات العسكرية، مدير الاستخبارات والأمن في وزارة الدفاع، مدير عام استخبارات ومكافحة الإرهاب في وزارة الداخلية، ومدير الأمن الوطني في محافظة بغداد.وطالبت اللجنة القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، بالموافقة على حضورهم ليتسنى تحديد موعد الاستضافة هاتفيا.

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