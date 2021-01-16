البرلمان العراقي ينهي مناقشة قانون الموازنة لعام 2021

استأنف مجلس النواب العراقي، السبت، جلسته لإكمال مناقشة قانون الموازنة.وقالت الدائرة الإعلامية للبرلمان في بيان، إن "البرلمان استأنف اليوم، جلسته الخامسة والثلاثين برئاسة نائب رئيس البرلمان حسن الكعبي".وأضاف، أن "الجلسة مخصصة لإكمال مناقشة موازنة عام 2021".وكان مجلس النواب العراقي أبقى جلسته التي عقدها الأربعاء 13 ديسمبر/ كانون الثاني 2021 ، مفتوحة لاستمرار مناقشة الموازنة المالية للعام الجاري.