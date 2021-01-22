رئيس الوزراء العراقي يعلن تفجيرا بغداد خرق أمني لن نسمح بتكراره

أعلن رئيس مجلس الوزراء العراقي ، القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، اليوم الجمعة، عن إجراء سلسلة تغييرات في البنية الأمنية والعسكرية ووضع خطة أمنية شاملة وفاعلة لمواجهة التحديات القادمة، وقال الكاظمى - خلال ترأسه الجلسة الاستثنائية للمجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي اليوم الجمعة حسبما أفادت قناة السومرية نيوز الإخبارية - "ما حدث يوم أمس هو خرق لا نسمح بتكراره، لقد وعدنا شعبنا بالأمن، وهذا الخرق دليل ومؤشر على أن هناك خللا يجب الإسراع بمعالجته"، مؤكدا على إجراء سلسلة تغييرات في البنية الأمنية والعسكرية، والعمل على وضع خطة أمنية شاملة وفاعلة لمواجهة التحديات القادمة.

وأضاف :"أن الأجهزة الأمنية قامت بجهد كبير خلال الأشهر الماضية وكانت هناك عمليات كبيرة ضد عصابات "داعش" الإرهابية ونجحت أغلب عملياتنا، وهناك محاولات يومية لداعش للوصول إلى بغداد تم إحباطها بعمليات إستباقية، وللأسف تمكنت من ذلك يوم أمس وسالت دماء بريئة، ولن نسمح بتكرار الخروقات الأمنية".